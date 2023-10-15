В госпиталь Новосибирска передадут три тысячи сухого армейского душа

Жители Тогучина передадут в госпиталь Новосибирска три тысячи сухого армейского душа.

В госпиталь города Новосибирска будет доставлена партия из трех тысяч сухих армейских душей, изготовленных волонтерской группой «Тепло солдатам» при храме во имя Преподобного Серафима Саровского города Тогучина. Об этом пишет «Тогучинская газета».

Сухой армейский душ, разработанный косметологами-волонтерами из Севастополя, предназначен для мытья тела с минимальным использованием воды — всего 30 миллилитров. Для его создания используется синтепон, очищающий состав в виде гель-пены и хлопчатобумажная ткань. Эту партию из трех тысяч двухсот штук изготовила семья Кастрюк, Вера Урнева и Ирина Молчанова. Популярность данного душа растет, ежемесячно отправляется не менее четырех тысяч штук.

Отмечается, что инициативная группа из сел Чемское и Коурак также занимается производством таких душей. В ближайшее время к изготовлению присоединятся жители поселка Мирный и Кудельно-Ключевского сельсовета.

Как ранее писал Сиб.фм, военкор Андрей Филатов не дождался оплаченных дронов из Новосибирска для зоны СВО.