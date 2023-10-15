В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на зиму по народным приметам

В прошлом, чтобы предсказать погоду, наши предки прибегали к наблюдениям за природой. Они внимательно следили за признаками, которые могли указать на характер предстоящей зимы.

Например, 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы, они обращали внимание на журавлей. Если журавли улетали в этот день, это предсказывало холодную зиму, а снег, выпавший в это время, обещал снежные праздники на Рождество.

Еще одним важным днем был 20 октября, Сергиев день. В этот день наблюдали за ночным небом. Если оно не ярко сверкало, это предвещало приближение морозов, а падающий снег был сигналом о скором приходе ранней зимы. Долгоживущая листва на деревьях также служила признаком холодной погоды.

С 8 ноября, Дмитриев день, утренний иней на земле предсказывал снежную зиму, а теплая погода в этот день обещала продолжение теплого и влажного сезона.

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