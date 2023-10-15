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общество

В Новосибирске прошла экологическая акция от общественной организации «Даун синдром»

Фото: t.me/greenspacensk

На территории сквера высажены 18 саженцев сосны кедровой в дар городу от людей с синдромом Дауна.

Сегодня, 15 октября, в сквере «Закаменский» прошла экологическая акция «Солнечная роща» от общественной организации «Даун синдром». Об этом сообщает Телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».

В рамках мероприятия посадили 18 саженцев кедровой сосны, которую подарили городу участниками организации. Эта инициатива направлена на развитие инфраструктуры города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 16 октября частично отключат телевидение и радио.

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Игорь Кириченко
Журналист

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