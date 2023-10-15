В Новосибирске у ручья Камышенка построят четыре девятиэтажных дома

На Ключ-Камышенском плато в Новосибирске планируется строительство четырех девятиэтажных жилых домов. Об этом сообщили на муниципальном портале.

Мэрия Новосибирска 12 октября выдала разрешение на строительство застройщику ООО «Ключевой». Согласно плану, на участке общей площадью 17 917 квадратных метров предусмотрено возведение четырех девятиэтажных домов, у одного из них будет подземная автостоянка.

Три из четырех домов будут вмещать по 72 квартиры, а четвертый – 74. Новые дома будут расположены вдоль улицы Родниковой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появится отель с двумя стометровыми башнями.