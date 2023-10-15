В Новосибирске в третий раз прошел Всероссийский турнир по дзюдо

В Новосибирской области прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы ВФСО «Трудовые резервы».

В Новосибирске завершились Всероссийские соревнования по дзюдо, организованные при поддержке ВФСО «Трудовые резервы». Турнир провели в третий раз. Он собрал 260 юных спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации в возрастной категории «до 18 лет». Представители Новосибирской области заняли призовые места в разных весовых категориях.

Среди мужчин: в весовой категории 60 кг третье место занял Муслим Паров, в весовой категории 73 кг третье место досталось Станиславу Кальницкому, в весовой категории 81 кг бронзовую награду получил Александр Хацкевич, в весовой категории 90 кг третье место завоевал Александр Паньков.

Среди женщин: в весовой категории 40 кг первое место заняла Софья Яковлева, в весовой категории 44 кг третье место досталось Елизавете Прохоровой, в весовой категории 48 кг второе место завоевала Алиса Серкова, в весовой категории 52 кг третье место досталось Екатерине Четверовой, в весовой категории 70 кг третье место поделили Екатерина Даньшина и Сарвиноз Ахмедова, в весовой категории 70+ кг третье место досталось Марии Нестеренко.

Победители соревнований получили шанс выступить на первенстве страны в возрастной категории «до 18 лет», которое пройдет в Барнауле с 9 по 12 ноября.

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