В Новосибирске водитель Subaru наехал на подростка

Мальчика доставили в лечебное учреждение.

Сегодня, 15 октября, в Первомайском районе Новосибирска водитель на автомобиле Subaru у дома 206 по улице Первомайская, наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадал пешеход мальчик 2008 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спасатели показали видео массового ДТП на Фабричной в Новосибирске.