В Новосибирске жильцы многоэтажки заявили о потопах из-за ремонта крыши

Жители пятиэтажки на улице Объединения, 15 в Калининском районе Новосибирска жалуются на протекающий потолок из-за ремонта крыши.

Жители пятиэтажного здания на улице Объединения, 15, в Калининском районе Новосибирска, беспокоятся из-за протекающего потолка. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

По словам одной из подписчиц сообщества, управляющая компания «Сибирская инициатива» выполняла капитальный ремонт здания. Она заключила договор с ООО «Альтернатива», чьи сотрудники демонтировали крышу в подъездах с 1-го по 3-й и приостановили работы. Вместо установки новой крыши, уложили пленку, которая не защищает от осадков.

Это привело к тому, что крыша протекает из-за дождей. Вода стекает по стенам и попадает на электрическую проводку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у ручья Камышенка построят четыре девятиэтажных дома.