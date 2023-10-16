Деньги, карты, ствол: бизнесмен из Нижнего Тагила расстрелял новосибирца из-за долга за казино

В областном суде поставили точку в деле жителя Нижнего Тагила, который приехал в Новосибирск, чтобы расстрелять своего компаньона по бизнесу — ранее они вместе открыли казино.

65-летний Гашимов Шахин Гашим оглы и Алексей Т. из Новосибирска вели общий бизнес. При этом уроженец Азербайджанской ССР проживал в Нижнем Тагиле. Год назад переписка компаньонов закончилась тем, что Гашимов переделал пневматический пистолет МР-654К под боевой Макарова, и приехал в Новосибирск.

«7 октября 2022 года, в период времени с 2 часов ночи до трёх, Гашимов Ш.Г.о., находясь около дома № 3/1 по ул. Баумана Первомайского района Новосибирска произвел не менее трёх выстрелов в область живота, туловища и головы Т. А.Н. из имевшегося при нём короткоствольного нарезного огнестрельного оружия пневматического пистолета МР-654К боеприпасами к нему тремя патронами 9х18, калибра 9мм», — говорится в материалах дела.

После этого Гашимов спрятал переделанный ствол в лесу на улице Пригородной. Уже через несколько часов азербайджанец поймал попутку и уехал в Нижний Тагил.

Истекающего кровью Алексея Т. карета скорой помощи доставила в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2. Уже под утро, через несколько часов бизнесмен скончался.

Казино довело до могилы

Деловые отношения азербайджанца Гашимова Шахин Гашим оглы и предпринимателя Алексея Т. начались в конце 2019 года. Тогда житель Нижнего Тагила решил открыть в Новосибирске сеть игровых клубов – в компаньоны и выбрал Алексея.

«Гашимов Ш.Г.о. передал Алексею Т. денежные средства в сумме около 1 600 000 рублей, предупредил его, что деньги взял в долг под проценты, долг надо возвращать и если А. Т. обманет его, то он А. Т. «до могилы доведет»,

- давал показания убийца. – Прибыль от работы казино Алексей Т. передал только один раз в сумме 60.000 рублей. На его вопросы о том, почему нет денег, А. Т. сначала объяснял, что решает «вопросы с крышей» и платит деньги за их услуги, потом стал грубо разговаривать с ним, говорить, что денег нет, бросать трубку».

Азербайджанец выяснил, что бывший партнёр работает в казино уже с другим партнёром. Гашимов решил предложить бывшему компаньону рассрочку, но Алексей Т. заявил, что вообще не намерен возвращать деньги.

«5 октября 2022 года Гашимов на такси приехал в г. Новосибирск, — говорится в материалах дела. — С полуночи 7 октября Гашимов с Акифом и Фахратом ждали А. Т. на парковке у дома. Автомобиль Алексея на парковке отсутствовал. Гашимов на свое лицо надел шарф, так как не хотел, чтобы его было видно на камерах. Через 2-3 часа ожидания он увидел подъезжающий к дому автомобиль А.Т. и пошел ему навстречу».

Гашимов спросил бывшего партнёра: «Знаешь, зачем пришёл?» После этого направил в сторону Алексея Т. пистолет – новосибирец попытался убежать, но не успел. Фахрат Калаев, который был вместе с Шахином той ночью, говорит, что тот был в возбуждённом эмоциональном состоянии.

«Для открытия казино совместно с Алексеем Шахин взял кредит в банке под залог своей квартиры и деньги в долг под проценты. Из разговора Алексея с Шахином, ему известно, что Шахин передал Алексею денежные средства в сумме от 1 до 2 миллионов рублей для открытия казино в Новосибирске,

- давал показания в суде Фахрат Калаев. – В январе 2022 года он привозил Шахина в Новосибирск для встречи с Алексеем. Они обсуждали работу казино, Алексей жаловался, что дела идут плохо, а Шахин давал ему наставления, как наладить работу, чтобы «поднять» деньги. Прибыли от казино в их поездки, насколько ему известно, Алексей Шахину не передавал. Третий раз он привозил Шахина в г. Новосибирск для встречи с Алексеем. При разговоре с Шахином по телефону Алексей сказал, что казино банкрот, чтобы Шахин отстал от него и что никаких денег не будет».

А вот знакомые и друзья Алексея Т. рассказывают, что азербайджанец буквально назывался новосибирцу в «партнёры». После того, как казино компаньоны всё-таки открыли – Алексей якобы отдал Гашимову долг и заявил, что не хочет иметь с ним общих дел.

Строгий режим и 3 миллиона

Однако судебно-медицинская экспертиза не подтвердила, что Гашимов находился в состоянии аффекта. Житель Нижнего Тагила вину признал и уже в суде показаний не давал. Судебное разбирательство длилось полгода, и в июле закончилось обвинительным приговором. Гашимова признали виновным и в убийстве и в незаконном хранении оружия.

«Суд приговорил Гашимова Шахин Гашим оглы признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 105 частью 1, статьи 222 частью 1 УК РФ, назначить ему наказание: по статье 105 части 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 9 лет, по статье 222 части 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года, — говорится в решении Первомайского районного суда.

– Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».

Однако адвокат горе-бизнесмена с приговором был не согласен и подал апелляционную жалобу. Вдова Алексея Т. также не согласилась, что Гашимову назначили наказание в полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Осуждённый и адвокат говорили о строгости назначенного наказания и завышенных суммах компенсации морального вреда, а потерпевшая — говорила о мягкости назначенного наказания по ст.105 УК РФ, просила его усилить , оспаривала все смягчающие обстоятельства, что они необоснованно признаны в таком качестве. Кроме того, говорила, что компенсация морального вреда необоснованно занижена», — рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

В итоге, суд апелляционной инстанции срок наказания Гашимову не изменил, а вот жалобу потерпевшей удовлетворил частично: ей и двум ее детям взыскали компенсацию морального вреда по 1 миллиону рублей каждому.

Кстати, казино, из-за которого произошло убийство, позже также прикрыли оперативники в Октябрьском районе Новосибирска. А вот полицейские отдела по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции сейчас находятся под следствием.