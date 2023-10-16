Глава Минздрава РФ Мурашко посетит Новосибирск — что министр будет здесь делать

Михаил Мурашко приедет в Новосибирск с рабочим визитом.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Новосибирск в рамках международной выставки-форума «Здравоохранение в Сибири-2023».

В ходе пленарного заседания на тему «Снижение смертности лиц трудоспособного возраста в Сибирском Федеральном округе и резервах достижения ожидаемой продолжительности жизни» министр представит свое приветственное слово и доклад.

Одной из основных тем выступления Михаила Мурашко станут показатели смертности в Российской Федерации и возможные резервы для достижения целевого значения ожидаемой продолжительности жизни.

Кроме того, в выступлениях также примут участие министры здравоохранения Новосибирской области, Алтайского края, Иркутской области и Кузбасса.

Напомним, ранее Сергей Шойгу поручил увеличить производство СУ-34 в Новосибирске.