«Мы их охраняем»: в центре Новосибирска поселились куропатки

Жители исторического микрорайона Бугры в Новосибирске, который находится в 500 метрах от ЛДС, рассказали, что к ним на зимовку прилетели куропатки.

В микрорайоне Бугры, который находится на левом берегу Новосибирска, в 500 метрах от ЛДС, местные жители приметили выводок куропаток. На прошлой неделе они прилетели сюда на зимовку.

«К одной из усадеб, которая находится ближе к лесу прителепался выводок диких серых куропаток. По хозяйски потоптались по ограде, поклевали что попалось и также в развалочку, не поднимаясь даже на крыло, через дыру в заборе, никого не боясь, утелепали по дороге в лесок», — рассказал Сиб.фм председатель совета микрорайона «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

Активист говорит, что куропатки собирают урожай с огородов местных жителей. Эти птицы уже не в первый раз прилетают зимовать в Бугры.

«Они и в прошлом году прилетали, но тогда их было сразу штук 30. Сейчас мы с соседями насчитали только 17. Людей они особо не боятся, видимо, откармливаются на зиму. Мы их охраняем от охотников до дичи»,

- добавил Антон Нелидов.

Кстати, на Буграх, несмотря на масштабную стройку по соседству, достаточно диких животных. Так, в 2021 году к людям выходила лиса. А этой зимой на улице Тульской Антон Нелидов спас от замерзания длиннохвостую неясыть, сбитую автомобилем.