Ночные разборки в Новосибирске усмирила полиция и скорая помощь

Жителей новосибирского многоквартирного дома на Первомайке в ночь с 14 на 15 октября разбудил громкий конфликт, возникший в компании неизвестных людей.

На улице Одоевского во дворе дома 1/10 произошел конфликт в шумной компании, который смогли разрешить только сотрудники полиции и Росгвардии. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели утверждают, что на место происшествия приехала скорая помощь.

Полиция проводит проверку.

Ранее в Сиб.фм сообщалось о массовой драке дорожных рабочих на остановке улице Олеко Дундича, где очевидцы предположили, что у одного из участников потасовки был стартовый пистолет.