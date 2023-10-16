сегодня
16 октября, 06:00
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 97.30 | eur 102.5
сегодня
16 октября, 06:00
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 97.30 | eur 102.5
сегодня 05:00
общество

Новосибирская певица Диана Скокова выступила на шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Фото: Диана Скокова / ВК

Певица из Новосибирска Диана Скокова приняла участие в популярном шоу «Ярче звёзд» на канале ТНТ. В рамках передачи она перевоплотилась образ Юлианны Карауловой. Она исполнила песню «Ты не такой».

Однако Диана не прошла в следующий этап соревнования, так как жюри посчитали, что не удалось достаточно точно передать образ Юлианны Карауловой. Ведущим шоу является Гарик Мартиросян.

В этом шоу каждый участник получает помощь вокальных педагогов и гримёров, чтобы максимально точно передать образ артиста. Победитель шоу будет награжден не только денежным призом, но и получит дополнительную популярность.

Ранее стало известно, за что выгнали дочь Трофима из шоу «Голос. Уже не дети».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в