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общество

Новосибирский метрополитен принял участие в масштабном осеннем субботнике

Фото: пресс-служба Новосибирского метрополитена

Коллектив МУП «Новосибирский метрополитен» принял участие в осеннем общегородском субботнике, который ежегодно проводится в преддверии зимы.

В рамках масштабной экологической акции работы провели на станциях метро, прилегающих территориях, а также в электродепо «Ельцовское» и Инженерном корпусе.

Фото Новосибирский метрополитен принял участие в масштабном осеннем субботнике 2

В мероприятии приняли участие более 1200 человек. Для эффективной организации работ была задействована специализированная техника — 4 автомобиля «МАЗ» и погрузчик. В результате проделанной работы удалось отчистить территорию от 95 тонн мусора.

Представители МУП «Новосибирский метрополитен» подчеркнули важность активного участия в подобных мероприятиях, поскольку это помогает обеспечить комфортную транспортную среду для жителей города.

Фото Новосибирский метрополитен принял участие в масштабном осеннем субботнике 3

Организаторы субботника выразили благодарность всем, кто внес свой вклад в общее дело, подчеркнув важность экологической обстановки в Новосибирске. Ранее Сиб.фм рассказал о масштабной городском субботнике, который провели на Монументе Славы.

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Карина Чиркова
Журналист

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