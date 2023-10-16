Новосибирский метрополитен принял участие в масштабном осеннем субботнике

Коллектив МУП «Новосибирский метрополитен» принял участие в осеннем общегородском субботнике, который ежегодно проводится в преддверии зимы.

В рамках масштабной экологической акции работы провели на станциях метро, прилегающих территориях, а также в электродепо «Ельцовское» и Инженерном корпусе.

В мероприятии приняли участие более 1200 человек. Для эффективной организации работ была задействована специализированная техника — 4 автомобиля «МАЗ» и погрузчик. В результате проделанной работы удалось отчистить территорию от 95 тонн мусора.

Представители МУП «Новосибирский метрополитен» подчеркнули важность активного участия в подобных мероприятиях, поскольку это помогает обеспечить комфортную транспортную среду для жителей города.

Организаторы субботника выразили благодарность всем, кто внес свой вклад в общее дело, подчеркнув важность экологической обстановки в Новосибирске. Ранее Сиб.фм рассказал о масштабной городском субботнике, который провели на Монументе Славы.