Новосибирский певец Митя Фомин признался, что для него идеалом женщины остается мать

Новосибирский певец Митя Фомин рассказал, что для него идеалом женщины остается его мама. Он говорит, что у его матери нет качеств, которые он не приемлет. Об этом пишет «Телепрограмма».

Певец говорит, что на протяжении всей жизни он видит в лице свое мамы мудрость, понимание, внимание, заботу и образованность.

Фомин рассказал, что всю жизнь женщина работала инженером-патентоведом, имела прямое отношение к открытиям, новшествам, экспериментам. Певец отмечает, что его мама интересный собеседник с прекрасным чувством юмора.

«Такой и должна быть женщина», — сказал Фомин.

Певец отметил, что избегает лгунов, лицемеров и хамов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что певица Диана Арбенина выступит в Новосибирске 22 октября.