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общество

Певица Диана Арбенина выступит в Новосибирске 22 октября

Фото: ИП Паули А. А.

В Новосибирске пройдёт концерт Дианы Арбениной 22 октября.

В Новосибирске продолжают продавать билеты на концерт певицы Дианы Арбениной (6+). Он пройдёт 22 октября на «Локомотив-Арене».

Ранее концерт Арбениной отменили в Йошкар-Оле из-за высказывания министра культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константина Иванова. По его словам, нельзя допускать до выступления артистов, которые «негативно высказываются в адрес нашей страны и политики».

Отмену концерта певица прокомментировала в своём Telegram-канале. Она считает такие меры «диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, публику».

В Новосибирске концерт отменять не стали. Диана Арбенина споёт для сибиряков 22 октября.

Напомним, что в Новосибирске не стали отменять концерты Димы Билана, несмотря на его болезнь. Ранее он сообщил в соцсетях, что отменяет концерты в нескольких городах из-за затянувшегося бронхита.

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Диана Джафарова
журналист

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