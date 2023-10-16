Новосибирцам предложили пригласить двойника Юрия Шатунова на праздник

Двойник Юрия Шатунова выступает на праздниках в Новосибирске.

Жители Новосибирска заказывают шоу от двойника Юрия Шатунова на свои праздники. Об этом сообщили в «МК в Новосибирске».

Двойник Юрия Шатунова предлагает новосибирцам погрузиться в прошлое и потанцевать под хиты 80-х и 90-х годов. Заказать выступление танцора, новогоднее представление, экспресс-шоу и розыгрыш можно за 7900 рублей. Кроме того, артист предлагает фаер-шоу за 17 тысяч рублей.

Однако объявление оказалось фейковым. После общения с корреспонденту «МК Новосибирск», автор снял объявление с сайта.