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общество

Новосибирцам предложили пригласить двойника Юрия Шатунова на праздник

Фото: сайт объявлений

Двойник Юрия Шатунова выступает на праздниках в Новосибирске.

Жители Новосибирска заказывают шоу от двойника Юрия Шатунова на свои праздники. Об этом сообщили в «МК в Новосибирске».

Двойник Юрия Шатунова предлагает новосибирцам погрузиться в прошлое и потанцевать под хиты 80-х и 90-х годов. Заказать выступление танцора, новогоднее представление, экспресс-шоу и розыгрыш можно за 7900 рублей. Кроме того, артист предлагает фаер-шоу за 17 тысяч рублей.

Однако объявление оказалось фейковым. После общения с корреспонденту «МК Новосибирск», автор снял объявление с сайта.

«Я просто опубликовал объявление, чтобы посмотреть, какой спрос. На самом деле, двойника у меня нет», — пояснил он.

Напомним, что в Новосибирске продолжают продавать билеты на концерт певицы Дианы Арбениной. Кроме того, в Новосибирске не стали отменять концерты Димы Билана, несмотря на его болезнь. Ранее он сообщил в соцсетях, что отменяет концерты в нескольких городах из-за затянувшегося бронхита.

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Диана Джафарова
журналист

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