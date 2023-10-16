Пассажиропоток Новосибирского метрополитена вырос на 10%

В соответствии с официальными данными, за последние девять месяцев перевозка в метро составила 61,753 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель был равен 56,048 миллионам человек.

По мнению специалистов, значительный рост пассажиропотока связан с поэтапным восстановлением транспортной активности в городе после пандемии COVID-19. Ожидается, что в текущем году впервые после пандемии показатель перевозок превысит отметку в 80 миллионов человек.

С учетом динамичного роста пассажироперевозок, метрополитен продолжает внедрять инновационные технологии и улучшать качество обслуживания. Все эти новшества призваны сделать поездки на общественном транспорте более комфортными и безопасными, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни горожан и развитию городской инфраструктуры в целом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют обновление парка вагонов метрополитена. Замену проведут до 2029 года.