Под Новосибирском 41-летний мужчина пропал после избиения

В Новосибирском районе родственники разыскивают 41-летнего мужчину, который исчез сразу на следующий день после инцидента со своим знакомым.

В Новосибирском поселке Двуречье Барышевского сельсовета 10 октября пропал 41-летний Александр Дерябин. Он ушел из дома №8 по улице Юбилейная, с тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно.

Мать пропавшего Галина Дерябина рассказала Сибкрай.ru, что сын живет с ней и прежде Александр никогда не пропадал.

«Пришел в понедельник, 9 октября, вся голова у него избитая, весь в крови. На другой день молча встал, собрался и ушел», – поделилась сибирячка.

В избиении она подозревает знакомого, который ранее обворовал их.

Родственники пропавшего обратились в полицию и к волонтерам.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что под Новосибирском пропал 89-летний Борис Бутхузи. Мужчина ушел в лес днем и не вернулся.