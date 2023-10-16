Под Новосибирском в медколледже увековечили память выпускника Артема Федулова, погибшего в зоне СВО

Молодой человек погиб 26 октября прошлого года.

Сегодня, 16 октября, в медколледже Бердска увековечили память выпускника Артема Федулова. Он погиб в зоне специальной военной операции (СВО) год назад. Молодой человек учился в этом медколледже с 2016 по 2020 год.

На спецоперацию мжучина ушел в должности санитарного инструктора. Службу проходил в танковой роте 74 ОМСБр.

Артем Федулов погиб 26 октября прошлого года. Указом Президента РФ был награжден Орденом Мужества — посмертно.

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