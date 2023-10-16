Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Украина должна отменить декрет, запрещающий вести мирные переговоры.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в заявил, что готов к переговорам Украиной. Однако Киев должен отменить закон, который запрещает вести переговоры с Россией. Об этом президент заявил в интервью Медиакорпорации Китая.

«Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — заявил президент.

Путин отметил, что Россия высоко ценит предложения Китая по мирному урегулированию военного конфликта на Украине. Президент считает, что предложения Пекина реалистичные. Он также заявил, что их можно положить в основу мирных договорённостей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что российская армия прорвала оборону ВСУ на нескольких участках фронта.