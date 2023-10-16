Полиция Новосибирска проверила мигрантов на террористическую угрозу

В Новосибирске стали известны итоги проверки мигрантов на Хилокском жилмассиве.

В Новосибирске 16 октября провели оперативное совещание в правительстве о миграционной обстановке в регионе.

«На неделе была проведена проверка 54 объектов, выявлено 221 нарушение, два гражданина были депортированы, 29 – выдворены», – рассказал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков рассказал.

Кроме этого, Кульков рассказал об операции на территории торгового центра «Хилокский» совместной с управлением Росгвардии.

«Проверено 89 иностранных граждан без гражданства, в отношении которых составлено 10 административных протоколов за нарушение режима пребывания и предоставления ложных сведений при постановке на миграционный учет», – дополнил Андрей Кульков.

По его словам, за минувшую неделю на территорию Новосибирской области въехали 7 587 иностранцев, а выехали – 9 369.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мигранты устроили массовую драку в посёлке под Новосибирском.