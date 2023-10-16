«Попались на сладкий ценник»: жители Новосибирска пожаловались на мебельный магазин, который месяцами не отдает товар

В Новосибирске мебельная компания не выполняет заказы клиентов и не возвращает деньги, утверждают покупатели.

Жители Новосибирска пожаловались на мебельный магазин «Дивайн» из-за срыва сроков исполнения заказов. Один из покупателей сообщил корреспонденту Сиб.фм, что не может получить товар уже больше месяца, так как, по его словам, его ещё не начинали делать.

Максим рассказал, что 3 сентября его родители решили приобрести диван. Взгляд упал на товар мебельного салона «Дивайн», так как цены значительно отличались от других магазинов. Максим вспоминает, что не успел помочь родителям в выборе дивана и приехал уже поздно, когда они составляли договор.

«Родители нашли диван за 26 000 рублей, однако я приехал к ним в салон позже. Сомнительный магазин, но уже не стал что-то говорить им. Попались на сладкий ценник», — вспоминает собеседник.

Диван должны были изготовить через месяц, 3 октября. Максим предоставил Сиб.фм бланк и чек, подтверждающие заказ. В результате компания не исполнила обязательства, говорит собеседник. Клиент приехал разбираться в магазин, однако решить проблему не удалось.

«Там продавщица сидела — говорит, что работает пару дней. Я так понимаю, их самих как перчатки меняют, вот они и ничего не знают. У них там ни директора, ни управляющего», — жалуется он.

Сотрудники попросили оставить номер телефона, и на следующий день, по его словам, ему перезвонил финансовый директор компании, который признался, что диван ещё не начинали даже делать.

«Я попросил вернуть деньги, мне сказали писать претензию, однако не уточнили, когда вернут всю сумму. Вот так всё откровенно, никто ничего не боится», — заключил Максим.

В отзывах на сервисе 2ГИС другие клиенты описывают те же проблемы, с которыми столкнулся Максим с родителями. Многие из покупателей заявили, что уже подали иски в суд, так как деньги за недоставленный товар им так и не вернули.

Сам мебельный салон принадлежит омскому предпринимателю Алексею Зобнину, там же находится и производство мебели. По данным Rusprofile, компания существует с 2014 года. Самая высокая выручка была в 2020 году — 57 миллионов рублей. К 2023 году у «Дивайн» образовались долги по 33 производствам на 4 миллиона рублей. Помимо этого, на данный момент рассматривается ещё одно дело на 2,9 миллиона рублей.

По данным Арбитражного суда, 28 ноября состоится заседание о признании «Дивайн» несостоятельным (банкротом). Люди, не получившие заказ, могут остаться без денег и мебели.

Дозвониться до руководства компании корреспонденту Сиб.фм не удалось.



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