Рекордная индексация пенсии в России: кому поднимут и на сколько

Россияне, у которых на лицевом счете есть невыплаченные пенсионные накопления, могут получить эти деньги. Об этом сообщает Социальный фонд.

С апреля 2023 года сообщения о подаче заявления на выплаты приходили в личные кабинеты россиян на «Госуслугах». Рассылку получили 1,4 млн граждан, которые должны получить выплату.

Выплату можно получить после того, как человек обратился за средствами и написал заявление. Документы подаются в любой клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре (МФЦ). Также оформить выплату можно через портал госуслуг.

Деньги выплачивают сразу или ежемесячно. Зависит от суммы накоплений. Повышение пенсионного возраста на выплаты не повлияло.

Женщинам деньги выплачивают с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. В случае досрочного выхода на пенсию, выплату можно оформить раньше этого возраста.

Также кроме специальных информационных рассылок о накопленных средствах Социальный фонд каждый год по плану уведомляет граждан о состоянии их пенсионного счета. Сообщения об этом раз в три года получают мужчины с 45 лет, и женщины — с 40 лет.

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