В Новосибирской области повысят зарплаты бюджетникам

Правительство региона одобрило повышение зарплат бюджетникам на 7,5% с 1 октября.

В Новосибирской области одобрили повышение зарплат бюджетникам на 7,5% с 1 октября. Такое решение приняли сегодня, 16 октября, на заседании правительства Новосибирской области.

Увеличение зарплаты бюджетникам обеспечат увеличением размеров стимулирующей надбавки за качественные показатели эффективности деятельности. Исключениями являются те категории, индексация зарплат которых проходит в соответствии с указами президента России в мае.

Органам местного самоуправления в регионе рекомендовано принять муниципальные правовые акты об увеличении с 1 октября 2023 года на 7,5 процента фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений.

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