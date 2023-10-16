Россияне назвали лучший город для путешествия в бархатный сезон

Чаще всего россияне уезжали в Москву.

Представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что чаще всего россияне в период бархатного сезона в 2023 году выбирали для путешествий Москву — 22,9% заказов приходится на столичные гостиницы. Об этом сообщает RT.

Следующий в списке оказался Санкт-Петербург (14,9%), а на третьем месте оказался Адлер (4,8%). Вместе с тем россияне часто отдыхали в Казани (3,1%), Сочи (2,5%), Эсто-Садке (2,2%), Краснодаре (2,1%), Екатеринбурге (2,0%), Калининграде (1,9%) и Нижнем Новгороде (1,6%).

Говоря о популярных зарубежных направлениях, аналитики отметили Стамбул — там в 2023 году в бархатный сезон отдыхали 10,4% клиентов. Спрос на отели в популярном турецком городе по сравнению с прошлым годом вырос на 10%.

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