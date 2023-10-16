Самолёт S7 отстранили от полетов после ЧП на рейсе «Якутск – Новосибирск»

Во время полёта «Якутск – Новосибирск» произошла утечка, после которой самолет S7 отстранили.

В самолете российской компании «Сибирь» (S7) во время рейса SBI5262 «Якутск – Новосибирск (Толмачево)» произошло снижение уровня гидрожидкости в голубой гидросистеме. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

«16 октября 05:15 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). По сообщению инспекции по безопасности полетов аэропорта Новосибирск (Толмачево) в полете произошло снижение уровня гидрожидкости в голубой гидросистеме», — говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме, самолет отстранен от полетов.

Как ранее писал Сиб.фм, над территорией России пять пассажирских самолетов подали сигнал тревоги.