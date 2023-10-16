Семья из Новосибирска осуждена за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семейной пары. Они были признаны виновными в совершении 13 преступлений.

В Новосибирске осуждена семейная пара за совершение 13 преступлений, связанных с распространением наркотиков.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, судом было установлено, что в период с 23 июля по 18 августа 2022 года осужденные купили у неустановленного лица наркотики, содержащие мефедрон, массой более 70 грамм, с целью последующего сбыта.

Суд назначил женщине 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а мужчине — 8 лет и 6 месяцев наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, как в СИЗО под Новосибирском пытались пронести наркотики. Сотрудники СИЗО обнаружили 1 килограмм запрещенных веществ в посылке.