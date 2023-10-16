Скончался композитор «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков

На момент смерти, композитору было 88 лет.

Сегодня, 16 октября, скочнался советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, народный артист Российской Федерации Геннадий Геннадий Гладков. Ему было 88 лет.

Огромную славу Гладкову принесла работа над «Бременскими музыкантами» и его продолжением «По следам бременских музыкантов». В последнем мультфильме Гладков спел партию Глупого короля.

Музыка Гладкова звучит в более чем 110 фильмах: «Малыш и Карлсон» (1968), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «Собака на сене» (1977) и др.

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