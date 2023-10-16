В Томске девочка из приёмной семьи два месяца лежит в коме

Покалеченная мачехой девочка из приёмной семи два месяца лежит в коме в Томске.

В Томске избитая мачехой шестилетняя девочка из многодетной семьи лежит в коме два месяца. Об этом сообщили в «АиФ-Томск».

Напомним, что шестилетняя Лена (имя изменено) попала в семью из Могочино Томской области вместе с другими детьми. Девочка имеет третью категорию здоровья и плохо слышит. У неё есть родной шестилетний брат и две сестры трёх лет и одного года.

Выяснилось, что родная мать этих детей умерла, а отец отказался от их воспитания. Приёмная мать утверждала, что забрала детей у родителей-алкоголиков.

В приёмной семье Лену регулярно избивали. В частности, причина заключалась в её плохом слухе.

30 августа ребёнок попал в реанимацию и уже два месяца после происшествия лежит в коме под аппаратом ИВЛ. У девочки диагностировали перелом позвоночника. Кроме того, у неё потеряны функции рук, ног, туловища, таза и нарушилось сознания из-за ушиба головного мозга. Появилась и пневмония, сообщает Mash.

Старшая сестра Лены рассказала СМИ об ужасах жизни в этой семье, после чего девушка начала получать угрозы от органов опеки и родной бабушки.

29 сентября мачехе избрали меру пресечения и посадили под стражу до 18 ноября. Её обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнку, жестоком обращении с детьми, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию находящихся под опекой детей и систематических избиениях.

Как оказалось, женщина избивала малышку с мая 2023 года.

Подробнее о жестокой семье из села Могочино — в расширенном материале «АиФ-Томск».