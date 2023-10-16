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вчера 23:30
общество

Сладкоежка: в Канаде медведь пробрался на АЗС и украл мармеладных мишек

Фото: freepik.com

В Канаде на острове Ванкувер медведь пробрался на заправку и украл упаковку мармеладных мишек. Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на CBC News.

Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения. На кадрах хищник проник в помещение, прошел мимо стеллажей с шоколадными батончиками и украл упаковку мармеладных мишек. Происходящее произошло на глазах у владельца заправки.

«Мистер Медведь потом отправился на парковку и съел их», — говорит мужчина, который сидел за прилавком.

Как рассказал владелец заправки и его жена, медведь не проявлял агрессии, однако удивил людей своим неожиданным визитом. Местные жители предположили, что медведь любит сладкое.

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Алёна Мищенко
Журналист

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