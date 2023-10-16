Стало известно, почему выгнали дочь Трофима из шоу «Голос. Уже не дети»

Дочь певца Сергея Трофимова выгнали из шоу «Голос. Уже не дети».

Дочь исполнителя Трофима Лизу Трофимову исключили из шоу «Голос. Уже не дети». В нём выросшие участники проекта соревнуются за звание главного исполнителя страны. Об этом сообщили в StarHit.

После того, как 15-летняя участница Лиза попала в полуфинал, на неё обрушилась волна хейта в социальных сетях. Люди посчитали, что жюри вынесло предвзятую оценку.

Наставник Егор Крид не выбрал Лизу в полуфинале. Она спела песню «Кажется». Егор Крид назвал девушку талантливой и попросил её продолжать заниматься музыкой, однако выбрал Веронику Сыромлю и Рагду Ханиеву.

Финал проекта покажут в прямом эфире на «Первом канале» 20 октября.

Напомним, что певица из Новосибирска Диана Скокова приняла участие в популярном шоу «Ярче звёзд» на канале ТНТ. Она спела песню Юлианны Карауловой «Ты не такой».