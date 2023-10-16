Цены на топливо упали в Новосибирской области

В Новосибирской области резко снизились цены на топливо.

Стоимость топлива резко снизилась в Новосибирской области. Цена упала на солярку, которую используют аграрии. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Максимум цена дизельного топлива была 75 тысяч 500 рублей в середине сентября, сейчас 63 тысячи 750 рублей за тонну. Почти минус 12 тысяч рублей за тонну. Снижение весьма существенное, проблем с отгрузкой нет. Бензин реализуется по цене 59 тысяч 500 рублей за тонну», — отметил министр.

По его словам, также была решена проблема с несистемными потребителями, которые не заключали контракт с «Газпромнефтью». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил решить оставшиеся вопросы аграриев. Он приказал передавать информацию в УФАС про поставщиков, проигнорировавших рекомендации.

Напомним, что в Новосибирске на заправках стал пропадать бензин АИ-92.