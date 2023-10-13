На АЗС в Новосибирске начал пропадать бензин АИ-92

В Новосибирске на АЗС начал пропадать бензин марки АИ-92.

В Новосибирске На заправках стал пропадать бензин АИ-92. Об этом сообщили в «АиФ-Новосибирск».

На гродских АЗС уже заканчивался бензин марок АИ-95, АИ-98 и дизель. Выяснилось, что топливо не успевают привозить на станции.

Как отмечают представители топливного бизнеса, бензин раскупается очень быстро. Поставки приходят в небольших количествах и редко, из-за чего топлива не хватает на всех.

Напомним, что за последние десять лет цены на топливо в Новосибирске увеличились почти в два раза. В 2013 году литр АИ-95 стоил 30 рублей, выше 40 рублей цена стала в 2018 году, а отметки в 50 рублей бензин достиг в текущем году.

Ранее Сиб.фм уже сообщал, что 95-го бензина не хватает на всех водителей Новосибирска. Независимые нефтетрейдеры не могут купить топливо в нужном для всех количестве.