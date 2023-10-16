В Банке России показали новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей

Банк России на презентации показал новые банкноты в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Их сделали в стиле, который ранее использовали в банкнотах номиналом 100, 200 и 2 тысячи рублей.

Банкноту в 1 тысячу рублей посвятили Приволжскому федеральному округу. На лицевой части купюры показаны достопримечательности Нижнего Новгорода. на обратной стороне показали реку Волгу и Жигулевские горы. Это достопримечательности Казани и Уфы.

На пятитысячных купюрах показан Уральский федеральный округ. На лицевой стороне изображены здания и памятники Екатеринбурга. На обратной стороне изобразили памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде и рисунок уральского промышленного предприятия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области повысят зарплаты бюджетникам.