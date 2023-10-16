Сегодня, 16 октября, в Калининском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирска.

Водитель Kia Sportage двигался по улице Богдана Хмельницкого. В пути следования у дома 54 по улице Богдана Хмельницкого столкнулся с мотоциклом SHARMAX.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла – мужчина, 1993 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня, 16 октября, вечером произошло ДТП с мотоциклистом. Телеграм-канал АСТ-54 предполагал, что мотоциклист погиб. Информация подтвердилась.