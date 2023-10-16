В Москве мужчина сломал своей девушке нос за то, что она чуть не откусила ему член

Всё началось с криков 34-летнего Антона, который отдыхал со своей 38-летней девушкой Марией.

В Москве мужчина повредил мягкие ткани полового члена после несчастного случая с его партнершей. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza

34-летний Антон отдыхал со своей 38-летней девушкой Марией в своей квартире. Вдруг Антон начал кричать. На помощь прибежала его подруга и вызвала скорую помощь. Он подумал, что его дама откусила ему член. Позже выяснилось, что мужчине повредили мягкие ткани детородного органа. После обследования в больнице мужчину отпустили.

Однако в этот же день скорая приехала в квартиру Антона и Марии снова. Из-за обиды за поврежденный член, мужчина сломал нос своей возлюбленной.

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