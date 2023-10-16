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проиcшествия

В Новосибирске девочка впала в кому после удара тренера

Фото: ru.freepik.com

Следственный комитет Новосибирска начал проверку по факту происшествия в бассейне "Арка", в котором десятилетняя девочка впала в кому после занятия.

В Новосибирске десятилетнюю девочку тренер ударила по голове во время проведения тренировки в бассейне. Следственный комитет Новосибирской области начал проверку.

Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга — мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мать школьницы заявила о том, как её девятилетняя дочь получила травму позвоночника в столовой. По ее словам, причиной происшествия стала поломка стула, который был принесен ей учительницей.

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Александр Борисов
журналист

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