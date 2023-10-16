В Новосибирске местному жителю отказались продавать «Кетанов» по выписному эпикризу

В аптеке на улице Демакова в Новосибирске жителю Александру отказали в продаже обезболивающего препарата «Кетанов» на основании эпикриза с печатью больницы. Мужчине не предоставили рецепт от врача.

Александр обратился в аптеку 7 октября. Фармацевт сообщила, что с начала месяца «Кетанов» доступен только по рецепту. По его словам, ему не предоставили книгу жалоб.

В итоге мужчина получил лекарство по эпикризу в муниципальной аптеке. Важно отметить, что врач обязан выписать рецепт на препарат. Эпикриз рассматривается как рекомендация для лечения.

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