В Новосибирске местный зоопарк изменил график работы

С 16 октября время посещений в зоопарке сократили на час.

В Новосибирском зоопарке 16 октября изменился режим работы. Изменения в расписании связаны с сокращением светового дня. Об этом сообщили в Телеграм-канале муниципального предприятия.

Теперь время посещения зоопарка сократилось на один час. Теперь туда можно будет прийти с 09:00 до 19:00 часов. Кассы в зоопарке закрываются в 18:00.

В сентябре зоопарк работал с 09:00 до 20:00 часов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске около жилых домов заметили семь пожарных машин в Горском микрорайоне.