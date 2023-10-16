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общество

В Новосибирске около жилых домов заметили семь пожарных машин в Горском микрорайоне

Фото: Горский микрорайон Новосибирск

Спецтехника находится в районе домов №68 и 78.

В Новосибирске сегодня, 16 октября, возле многоэтажных домов заметили пожарные машины. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Горский микрорайон Новосибирск».

В паблике говорится, что машины стоят около домов №68 и 78 по улице Горский микрорайон. На фотографии, опубликованной в паблике, можно увидеть как минимум 7 пожарных машин, автомобили реанимации и скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школьники запустили триста молчаливых сердец.

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Игорь Кириченко
Журналист

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