В Новосибирске школьники запустили триста молчаливых сердец

Акция «Запусти сердце. Дети спасают жизнь» прошла в Новосибирске 15 октября.
В Новосибирске прошла акция «Запусти сердце. Дети спасают жизнь». Она посвящена Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения.
Более 300 старшеклассников новосибирских школ и лицеев приняли участие в мероприятии. Их научили первой помощи. Участники акции научились накладывать повязку «варежка».
Мероприятие организовал Новосибирский медицинский колледж. От них участвовали 70 инструкторов первой помощи и более 30 волонтеров. Для отработки навыков сердечно-легочной реанимации купили 50 тренажеров. Акция прошла на площадке спортзала школы №216.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске местному жителю отказались продавать «Кетанов» по выписному эпикризу.