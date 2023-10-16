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общество

В Новосибирске на Восточном обходе появился новый путепровод

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске открыли путепровод на Восточном обходе.

В Новосибирске на Восточном обходе появился новый путепровод. Его длина составляет 85 метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Путепровод призван обеспечить безопасность движения к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленное. Благодаря новому сооружению удалось сократить дорогу на 1,5 километра.

Строители уложили на путепроводе новое асфальтобетонное покрытие, провели разметку и установили современное искусственное освещение.

Это уже второй путепровод, который открыли на Восточном обходе. Первый был запущен в прошлом году на 14-м километре трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий.

Напомним, в Новосибирске запланировали ремонт трёх путепроводов и моста через Иню на 2024 год.

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Дамир Трубников

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