В Новосибирске запланировали ремонт трёх путепроводов и моста через Иню на 2024 год

В 2024 году в Новосибирске отремонтируют три путепровода и мост через Иню.

В Новосибирске собрались отремонтировать три путепровода и мост через Иню. Ими займутся в 2024 году, сообщает МКУ «Гормост».

Путепроводы, которые собираются отремонтировать, находятся на улицах Добролюбова, Восход и Трикотажная. На всех трёх проведут стандартные работы: восстановят гидроизоляцию, уложат новое асфальтовое покрытие, заменят деформационные швы, а также обновят конструкции опор и балок пролетных строений. Подрядчик ремонта также будет обязан установить на мостах новые перила и обустроить тротуары. Стоимость ремонта не уточнили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Дзержинском районе Новосибирска отремонтируют мост за 19,6 млн рублей. Работы будут проходить в два этапа — первый закончится до конца ноября 2023 года, второй — с 1 апреля по 1 июля 2024 года. На первом этапе подрядчику необходимо будет организовать стройплощадку и разработать схему движения транспорта для необходимого периода времени. Предстоящие работы будут включать обновление деформационных швов, замену поврежденных ограждений, устранение повреждений дорожного покрытия и нанесение разметки. Позиции участников будут засчитаны до 7 сентября, итоги будут обнародованы на следующий день.

Также в Новосибирске 4 сентября затопило Октябрьский мост. Одна из жительниц Новосибирска поделилась с изданием кадрами, снятыми из салона машины, которая едет по мосту вскоре после обрушения на город дождя и града. На видео можно увидеть, что проезжая часть мостового перехода полностью ушла под воду.