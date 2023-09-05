В Дзержинском районе Новосибирска отремонтируют мост за 19,6 млн рублей

В Новосибирске за 19 млн отремонтируют путепровод на Трикотажной улице.

В Дзержинском районе Новосибирска муниципальное казенное учреждение "Гормост" объявило конкурс на проведение ремонтных работ путепровода, который находится на улице Трикотажной и проходит над железнодорожными путями станции Новосибирск-Восточный.

Работы будут проходить в два этапа — первый закончится до конца ноября 2023 года, второй — с 1 апреля по 1 июля 2024 года. На первом этапе подрядчику необходимо будет организовать стройплощадку и разработать схему движения транспорта для необходимого периода времени. Предстоящие работы будут включать обновление деформационных швов, замену поврежденных ограждений, устранение повреждений дорожного покрытия и нанесение разметки. Позиции участников будут засчитаны до 7 сентября, итоги будут обнародованы на следующий день. Стоимость контракта составляет 19,6 миллиона рублей, а срок исполнения – до 1 июля 2024 года.

Длина путепровода — 75 метров. Его построили в 1957 году, а последний раз ремонтировали в 2018 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 4 сентября затопило Октябрьский мост. Одна из жительниц Новосибирска поделилась с изданием кадрами, снятыми из салона машины, которая едет по мосту вскоре после обрушения на город дождя и града. На видео можно увидеть, что проезжая часть мостового перехода полностью ушла под воду.