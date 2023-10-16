В Новосибирске планируют закупить 80 троллейбусов за 4,9 млрд рублей

80 новых троллейбусов закупят для Новосибирска за 4,9 млрд рублей.

В Новосибирске планируется приобрести 80 новых троллейбусов за сумму в 4,9 миллиарда рублей. МКУ Новосибирска «Горэлектротранспорт» объявил аукцион на закупку низкопольных троллейбусов. Согласно условиям договора, поставка троллейбусов должна быть осуществлена не позднее 2023 года и они должны быть абсолютно новыми, без ремонта или использования как выставочные образцы.

Каждый троллейбус должен иметь вместимость от 90 до 100 пассажиров, включая не менее 33 сидячих мест. Внутри салона троллейбусов должны быть предусмотрены места для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске. Предполагается, что троллейбусы будут эксплуатироваться в течение не менее 12 лет.

Кроме того, в салонах троллейбусов должны быть установлены табло, видеорегистраторы и USB-розетки для зарядки гаджетов пассажиров. Также требуется наличие системы бесконтактного обслуживания пассажиров. Последняя партия троллейбусов должна быть передана заказчику до 30 ноября 2024 года.



Как ранее писал Сиб.фм, Беларусь обещает доставить 120 троллейбусов в Новосибирск к 2024 году.