В Новосибирске потеплеет до +15 градусов в день Дениса Позимнего 16 октября

В Новосибирске начнётся потепление до +15 градусов в середине октября.

В день Дениса Позимнего 16 октября в Новосибирске потеплеет до +15 градусов. Такие данные опубликованы на сайтах популярных погодных сервисов.

Согласно данным Gismeteo, в Новосибирске ожидается потепление. Средняя температура воздуха днём будет колебаться от +9 до +14 градусов. Самым холодным днём станет пятница, а самыми тёплыми — среда и четверг. Ночью столбик термометра опустится до +2 градусов. Ожидается преимущественно пасмурная погода. Город накроют осадки во вторник, субботу и воскресенье.