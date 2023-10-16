В Новосибирске потеплеет до +15 градусов в день Дениса Позимнего 16 октября

В Новосибирске начнётся потепление до +15 градусов в середине октября.
В день Дениса Позимнего 16 октября в Новосибирске потеплеет до +15 градусов. Такие данные опубликованы на сайтах популярных погодных сервисов.
Согласно данным Gismeteo, в Новосибирске ожидается потепление. Средняя температура воздуха днём будет колебаться от +9 до +14 градусов. Самым холодным днём станет пятница, а самыми тёплыми — среда и четверг. Ночью столбик термометра опустится до +2 градусов. Ожидается преимущественно пасмурная погода. Город накроют осадки во вторник, субботу и воскресенье.
Синоптики сервиса «Яндекс.Погода» прогнозируют начало потепления со вторника и наступление морозов на выходных. В течение недели дневная температура будет колебаться от +8 до +15 градусов. Самым тёплым днём обещает стать четверг, а самым холодным — суббота. В основном, погода будет пасмурной, но во вторник может полить дождь.
Как отмечают на сайте World Weather, потепление в Новосибирск придёт во вторник, а в пятницу станет холоднее. Днём температура воздуха составит +7...+13 градусов. Пик тепла на этой неделе наступит во вторник, среду и четверг, а холодов — в воскресенье. По мнению экспертов, дождя не будет.
Напомним, что погода на Покров Пресвятой Богородицы определяет, какой будет зима в Новосибирске. Ожидать ли местным жителям морозов и снегопада— отвечает специалист Новосибирского областного центра русского фольклора и этнографии Юлия Гайнутдинова.