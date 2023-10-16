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недвижимость общество

В Новосибирске продают торговый центр на Выборной за 205 млн рублей

Фото: ru.freepik.com

Торговый центр на улице Выборной в Новосибирске выставили на продажу.

В Новосибирске выставили на продажу торговый центр, расположенный на улице Выборная, 122/3. Общая площадь объекта составляет более 1,2 тысячи квадратных метров.

Владелец оценил объект в 205 млн рублей, о причинах продажи не сообщается. Внутри одноэтажного комплекса находятся несколько магазинов, ресторан быстрого питания KFC, доставка суши, аптека и ломбард. Кроме того, рядом с торговым центром имеется парковка.

Строительство данного комплекса было завершено в 2010 году. Права на него принадлежали ООО «Компания Холидей» в течение девяти лет. В настоящее время собственниками числятся несколько физических лиц и ООО «Вертикаль».

Напомним, продажи новостроек за 9 месяцев в Новосибирске превысили среднегодовой показатель за 8 лет.

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Александр Борисов
журналист

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