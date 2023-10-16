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общество проиcшествия

В Новосибирске сгорел Nissan Wingroad у железнодорожного вокзала

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске возле ЖД вокзала загорелся Nissan Wingroad.

В Новосибирске возле железнодорожного вокзала произошел пожар в автомобиле Nissan Wingroad. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что переднее стекло автомобиля было разбито. На место происшествия прибыли пожарные, однако салон машины уже получил серьезные повреждения. Свидетели отметили, что никто не пострадал.

На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли несколько пожарных машин. Спасатели не допустили распространения огня.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пожарные спасли из горящего дома маломобильного мужчину.

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Дамир Трубников

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