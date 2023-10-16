В Новосибирске снесли фонтан «Мишка» в Первомайском сквере

Рабочие демонтировали один из старейших фонтанов в Первомайском сквере Новосибирска.

В Первомайском сквере Новосибирска демонтировали фонтан «Мишка» — вместо него теперь находится огромная яма, окруженная забором, сообщает Atas.info Несмотря на то, что срок окончания основных работ был назначен на 15 октября, он снова был перенесен.

Реконструкция фонтана запланирована на 2024 год. Ожидается, что арт-объект претерпит серьезные изменения, включая замену чаши и системы водоснабжения. Фонтан также получит новую подсветку и рельефное дно, которое будет имитировать песок. Дизайн-проект уже доступен на сайте «Зеленый Новосибирск».

Сроки завершения работ по реконструкции Первомайского сквера уже несколько раз переносились. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть теперь называет новую дату — конец октября. В настоящее время, 16 октября, часть сквера остается в разобранном состоянии.

Напомним, заморозки до -3 градусов пришли в Новосибирскую область.