Заморозки до -3 градусов пришли в Новосибирскую область

В Новосибирской области похолодало до -3 градусов.

Утром 16 октября в Новосибирскую область пришли заморозки до -3 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Согласно данным синоптиков, в отдельных частях Новосибирской области температура опустилась до -3 градусов. Сильнее всего похолодало в селе Убинское.

Однако столбик термометра в Кочках опустился до -1,4 градусов, в Каргате — до -1,3 градусов, в Чулыме — до -0,2 градусов.

Напомним, что в день Дениса Позимнего 16 октября в Новосибирске потеплеет до +15 градусов.

Кроме того, утром 16 октября Новосибирск окутал густой туман. Фотографиями поделились местные жители.

Ранее Сиб.фм писал, что астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков поделился своими фотографиями яркой туманности — молекулярные пылевые облака Тельца.